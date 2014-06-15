Peşmergenin İngilizce'yle imtihanı

Musul'un Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kontrol altına alınmasının ardından Bağdat’ında tehdit alında olması nedeniyle Irak’taki endişeli bekleyiş devam ediyor.

Irak’ın Kerkük şehrinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ile peşmerge ve Kerkük Asayiş Güçleri arasında çatışma çıktı. Kerkük’ün 20 kilometre güneybatısındaki Murtaka bölgesinde çıkan çatışmada, Peşmerge kuvvetlerinden yaralananlar oldu.

Kuzey ırak bölgesinde peşmerge son günlerde kontrollerini arttırdı. Bu kontrollerden birinde peşmerge askerlerinin İngilizce “Musul’a gitmeyin” uyarısı yapması ve vücut dili sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte o video: