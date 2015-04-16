Peşmergeler mezun oldu



Eğitim misyonunun lideri Federal Alman Ordusu'ndan Albay Jochen Schneider, 4 haftalık eğitime katılanları çok motive olmuş öğrenciler olarak nitelendirdi ve onların IŞİD ile savaşmak için uygun olduğunu kaydetti.

Misyon şubat ayında başlamıştı. Erbil'de düzenlenen ikinci törenle birlikte eğitimden geçen peşmerge sayısı 910'a ulaşmış oldu.

Bir sonraki kursun nisan ayı sonunda başlaması bekleniyor. Misyona ABD, İngiltere, İtalya, Norveç ve Hollanda'dan eğitmenler katılıyor. Almanya'dan 25 asker aktif eğitmen olarak görev yapıyor.

Daha fazla silah talep edildi

Öte yandan Kuzey Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan Kürtler, Almanya ve uluslararası ittifak üyelerinden peşmerge için daha fazla silah yardımı talep etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir, “Kürt otonomi yönetiminin Berlin'e bir istek listesi ilettiğini” söyledi.

Daha önce gönderilen Milan tipi tanksavarların IŞİD ile mücadelede çok yardımcı olduğunu söyleyen Kadir, “Bundan ne kadar çok alırsak o kadar iyi” dedi. IŞİD'in küresel bir terör örgütü olduğunu belirten Kadir, “Bu hepimizin ortak savaşı” şeklinde konuştu.

Peşmerge eğitiminin ise çok başarılı ve faydalı olduğunu kaydeden Kadir, “Eğitime açız. Her eğitimden kazanç sağlıyoruz” dedi.