Peşmergeler Fransa'dan askeri eğitim istedi

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|Kuzey Irak'taki peşmergelerin Fransa’dan silah, mühimmat ve
askeri eğitim istedikleri bildirildi.
Le
Figaro gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir Fransız diplomat, Peşmergeden
gelen her talebin merkezi Irak hükümetinden geçmesi gerekçesiyle kabul
edilmeoiğini belirtirken ülkesinin Irak toprak bütünlüğüne çok önem verdiğini
belirtti. Bu isteklerin, Fransa dışişleri Bakanı Bernard Kouchtner'in Kürtlere
olan yakınlığı yüzünden kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Fransız
diplomat, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Irak kuzeyindeki otonomist Kürt
isteğine karşı çıktığı halde Kürtler'in ellerindeki petrol gelirleri sayesinde,
Amerikan silahlı güçlerinin 2011 yılında kuzey Irak'ı terk etmeden önce bölgede
ellerini güçlendirmek istediklerini söyledi.
Bugüne kadar Fransa ile
Peşmergeler arasındaki ilişkilerin sadece bilgi değişiminden undan ibaret
olduğunu söyleyen diplomat, 2007'den bu yana Fransa'nın Erbil'de konsolosluğu
bulunduğunu bu temsilciliğin bölgedeki ekonomik gelişmeden yararlanmak isteyen
Fransız şirketleri tarafından kullanıldığını
söyledi.