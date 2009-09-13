Peşmergeler Fransa'dan askeri eğitim istedi

Kuzey Irak'taki peşmergelerin Fransa’dan silah, mühimmat ve askeri eğitim istedikleri bildirildi.



Le Figaro gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir Fransız diplomat, Peşmergeden gelen her talebin merkezi Irak hükümetinden geçmesi gerekçesiyle kabul edilmeoiğini belirtirken ülkesinin Irak toprak bütünlüğüne çok önem verdiğini belirtti. Bu isteklerin, Fransa dışişleri Bakanı Bernard Kouchtner'in Kürtlere olan yakınlığı yüzünden kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Fransız diplomat, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Irak kuzeyindeki otonomist Kürt isteğine karşı çıktığı halde Kürtler'in ellerindeki petrol gelirleri sayesinde, Amerikan silahlı güçlerinin 2011 yılında kuzey Irak'ı terk etmeden önce bölgede ellerini güçlendirmek istediklerini söyledi.



Bugüne kadar Fransa ile Peşmergeler arasındaki ilişkilerin sadece bilgi değişiminden undan ibaret olduğunu söyleyen diplomat, 2007'den bu yana Fransa'nın Erbil'de konsolosluğu bulunduğunu bu temsilciliğin bölgedeki ekonomik gelişmeden yararlanmak isteyen Fransız şirketleri tarafından kullanıldığını söyledi.





