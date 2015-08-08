Peşmerge'den ortak bildiri: Bölgedeki siyasi çekişmeler halkın çıkarlarına zarar veriyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı'na bağlı 42 üst düzey askeri yetkili, ortak bir bildiri yayımlayarak, bölgedeki siyasi çekişmelerin halkın ortak çıkarlarına zarar verdiği uyarısında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IKBY'nin başbakanlık resmi sitesinde yer alan bildiride, son dönemlerde bölgedeki iç siyasi çekişmelerin farklı bir boyut kazandığına işaret edilerek, tüm siyasi parti temsilcilerin daha yapıcı davranması ve istikrarı bozacak tavırlardan uzak durması istendi.



Ortak bildiride Peşmerge güçlerinin bir yıldan fazla süredir yaklaşık bin kilometrelik sınır hattında terör örgütü IŞİD ile sürekli çatışma halinde olduğu belirtilerek, "Kürdistan bölgesinin çok tehlikeli ve hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde, bölgedeki siyasi partiler yanlış bir çekişmenin içerisine girmiş durumda. Bu çekişmenin ne yöne gittiği belli değildir. Bu yüzden tüm siyasi partilerin daha sağduyulu ve Peşmergenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak hareket etmelerini istiyoruz" dendi.



Siyasi partilere, ihtilafların ve görüş ayrılıklarının en kısa zamanda diyalog ve barış dili ile çözülmesi çağrısında bulunulan bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:



"Kürtlerin birliğini korumak ve IŞİD'e karşı daha aktif bir mücadele sergileyebilmek için siyasi partilerin, birliğimize zarar verecek hareketlerden kaçınması gerekiyor. Kararlar, halkımızın ortak çıkarları göz önünde bulundurularak alınmalı. Peşmerge olarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için açık destek vereceğimizi belirtmek isteriz."