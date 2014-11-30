Peşmergeden IŞİD'e operasyon

Peşmerge güçlerinin, Musul’un Mahmur ilçesiyle Güver nahiyesi çevresindeki terör örgütü IŞİD militanlarına ağır silahlarla operasyon başlattığı bildirildi.

Peşmerge, Erbil'in 45 kilometre güneyindeki Mahmur ve Güver'e bağlı IŞİD'in elindeki köyleri kurtarmak için saat 08.00'de operasyon başlattı. Şiddetli çatışmaların ardından Mahmur’un Dugirkan, Cedide, Alaviye ve Gubede köyleri Peşmergenin kontrolüne geçti. Bölgedeki çatışmalar iki cephede devam ediyor. Bu arada Peşmergenin, ilerleyişini hızlandırmak için koalisyon güçlerinden hava saldırısı desteği istediği belirtildi. (AA)