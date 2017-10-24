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Dünya

Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışma çıktı

Söz konusu çatışmaya ilişkin Irak güçleri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı

24 Ekim 2017 18:02

Irak'ta Musul'un Mahmur ilçesinde Peşmerge ve Irak güçleri arasında şiddetli çatışmanın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi.

Mahmur ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Albay Ziryan Şeyh Vesani, Haşdi Şabi ve ona destek veren Irak ordusunun Mahmur ilçe sınırlarına doğru ilerlemeye çalışması sonucu Peşmerge güçleriyle çatışmanın çıktığını ifade etti.

Çatışmada bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini belirten Vesani, Irak ortak güçlerinden de ölü ve yaralıların olduğunu ancak ellerinde net rakamların bulunmadığını, birliklerine ait 4 askeri aracın da yakıldığını ileri sürdü.

Söz konusu çatışmaya ilişkin Irak güçleri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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