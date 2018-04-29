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BBC Türkçe

Peşmerge Sincar'dan çekildi, kentte kontrol Irak güçlerinde

Irak merkezi hükümetine bağlı milis gücü Haşdi Şabi içinde yer alan Ezidi bir grup, Peşmerge güçlerinin mevzilerini terk etmesi sonrası Sincar kentini ele geçirdi. Kerkük ve Sincar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) resmi sınırlarının dışında bu

29 Nisan 2018 20:30

Irak merkezi hükümetine bağlı milis gücü Haşdi Şabi içinde yer alan Ezidi bir grup Sincar kentini ele geçirdi.

Reuters haber ajansı Peşmerge güçlerinin Pazartesi günü geç saatlerde mevzilerini terk ettiğini bildirdi.

Laleş isimli Ezidi silahlı gücünün bu çekilme sonrası kentte kontrolü sağladığı bildiriliyor.

Irak Federal Polisi, ordu birliklerinin son gelişmeler sonrası Kerkük'ün kuzeyinde iki büyük petrol sahasının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Kerkük ve Sincar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) resmi sınırlarının dışında bulunuyor.

Irak'ın kuzeybatısında yer alan kent, 2015 yılında Kürt güçler tarafından IŞİD'in elinden geri alınmıştı. Kent, Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki sorunlu bölgelerden biriydi.

2017 Mart ayı içinde bu bölgedeki Peşmerge güçleri ile ve Ezidiler arasında çatışmalar yaşanmış ölenler olmuştu.

Pazar gecesi Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlayan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, kent merkezinde kilit bölgeleri ele geçirmişti.

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