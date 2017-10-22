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Peşmerge Sincar-Duhok ana yolunu kapattı

Irak ordusundan Tahsin en-Nedavi, "Peşmerge, Sincar'ı Duhok'a bağlayan ana yolu kapattı." dedi

22 Ekim 2017 23:37

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Sincar ilçesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Duhok kentini birbirine bağlayan ana yolu kapattığı bildirildi.

Irak ordusundan Tahsin en-Nedavi, "Peşmerge, Sincar'ı Duhok'a bağlayan ana yolu kapattı" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Peşmerge güçlerinden Teğmen Yunus Goran da Sincar-Duhok ana yolunu, Irak ordu güçlerinin, Suriye sınırındaki Fiş Habur Sınır Kapısı'nı kontrol altına alma niyeti bulunduğu şeklinde kendilerine ulaşan istihbarat nedeniyle kapattıklarını söyledi.

Goran, Irak güçlerinin sınır kapısına doğru muhtemel bir ilerleyişini durdurmak için söz konusu adımı attıklarını kaydetti.

Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi, 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'den geri almak için operasyon başlatmış ve söz konusu bölgelerin büyük bir çoğunluğunda kontrolü sağlamıştı. Irak güçleri bu kapsamda, Sincar ilçesini de geri almıştı.

Kerkük vilayetinin tamamı, Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bazı bölgeleri "tartışmalı bölgeler" arasında sayılıyor.

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