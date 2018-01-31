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Dünya

Peşmerge, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

“Onlar olmazsa şimdi IŞİD daha büyük ve daha güçlü olurdu”

31 Ocak 2018 16:33

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü IŞİD’e yönelik mücadelede büyük rol oynayan Peşmerge, Norveçli milletvekili Himanshu Gulati’nin başvurusu üzerine Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 

Rudaw’da yer alan habere göre, Peşmerge’nin adaylığı konusunda konuşan Gulati, “Peşmerge insanlığın en büyük düşmanlarından biri olan IŞİD’e karşı mücadelede etkin bir rol üstlendi” ifadelerini kullandı.

“Onlar olmazsa şimdi IŞİD daha büyük ve daha güçlü olurdu” diyen Gulati, bu yüzden Peşmergeyi barış ödülüne layık gördüğünü belirtti. Gulati ayrıca, “Peşmerge’nin bu ödülü alması, ödediği bedeller karşılığında dünyanın bu güce vediği saygıyı ifade edecektir” dedi.  

Peşmerge: Ölüme meydan okuyan, ölümüne savaşan...

Irak'taki Kürdistan bölgesinin silahlı gücü ve savaşçılarının kullandığı "peşmerge" adı, Kürtçe'de "ölüme meydan okuyan", "ölümüne savaşan" anlamına geliyor.

BBC Türkçe'de 2014 yılında yayınlanan habere göre, köklerini 1800'lü yıllarda oluşan ve daha gevşek bir örgütlenme olan aşiret sınır muhafızlarından alan Peşmerge, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana 'Kürt halkının ulusal savunma gücünü' oluşturuyor. Kürt ulusal hareketi güçlendikçe peşmerge kimliği de Kürt kültürünün temel bir öğesi olarak güç kazandı ve aşiret koruculuğundan 'bağımsız bir Kürdistan için savaşan milli bir güce' dönüştü.

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