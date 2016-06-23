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Dünya

Peşmerge Musul'un yüzde 40'ını geri aldı

IKBY Başkanlık Sözcüsü Ümit Sabah, kalan bölgeler için merkezi yönetimle ortak hareket edeceklerini söyledi

23 Haziran 2016 00:10

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Sözcüsü Ümit Sabah, IŞİD'in elinde tuttuğu Musul kentinin yüzde 40'ının Peşmerge güçleri tarafından geri alındığını belirtti.

Erbil'de, "Musul'u kurtarma operasyonu" panelinin ardından konuşan IKBY Başkanlık Sözcüsü Sabah, kentin yüzde 40'ının geri alındığını ancak diğer bölgelerin kurtarılması için Irak merkezi yönetiminin hazır olması gerektiğini ifade etti. 

Musul'u kurtarma operasyonunda Peşmerge güçlerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Sabah, şu ifadeleri kullandı: "Peşmerge, uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle Musul ilinin yüzde 40'ını geri almayı başardı. Kent merkezi ve diğer bölgelerin kurtarılması için Irak merkezi hükümetinin tam olarak hazırlanmasını bekliyoruz. Söz konusu bölgelerin geri alınması için merkezi hükümetle ortak hareket edeceğiz."

 

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