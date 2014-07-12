Peşmerge kontrol noktasına intihar saldırısı: 13 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6'sı peşmerge 7 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığını belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 1 Haziran semtindeki peşmerge kontrol noktasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Patlatılan aracın arkasında yakıt tankerinin olması saldırının faturasını daha da ağırlaştırdı. Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle çevredeki araçlar ve binalarda ağır hasar oluştu. Saldırıda 6'sı peşmerge 13 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Kerkük, 12 Haziran'dan beri peşmerge güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Kentte öğleden sonra düzenlenen ilk saldırıda 1 peşmerge ölmüş, 2 peşmerge yaralanmıştı.