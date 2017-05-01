Peşmerge komutanı: PKK, hava saldırılarından korunmak için Sincar'daki kamp sayısını azaltıyor

Irak'ın kuzeyindeki Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, TSK'nın Sincar'daki PKK hedeflerini vurmasından sonra bölgedekni son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Şeşo, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısından sonra örgüt bölgedeki kamp sayısını azaltmaya ve yerlerini değiştirmeye başladığını bildirdi.

TSK'nın hava saldırısından sonra Sincar'daki örgüt militanlarının hareketliliğinde büyük bir azalmanın meydana geldiğini belirten Şeşo, "Hava saldırısından sonra, militanlarda büyük bir kayıp ve maddi hasar meydana geldi. PKK, muhtemel hava saldırılarından korunmak için Şengal (Sincar) Dağı'ndaki kamp sayısını azaltmaya başladı. Bunun yanında başka bölgelerde gizlenmek için yer arayışı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

"Hava saldırısından sonra PKK büyük kayıplar verdi"

Türkiye'nin hamlesinden sonra örgütün Sincar Dağı'nda yer alan militanlarının telaşa kapıldığını dile getiren Şeşo, örgütün durumu kontrol altına alamadığını ve militanlar arasında itaatsizliğin başladığını söyledi. Şeşo, "Durum bu şekilde devam ederse, militanlar arasında her an bir çatışma çıkabilir." dedi.

PKK saflarından ayrılıp silah bırakanların daha önce sadece Ezidi militanlardan oluştuğu bilgisini veren Şeşo, TSK'nın hava saldırısından sonra Türkiye ve Suriye uyrukluların da Peşmerge'ye teslim olmaya başladıklarını kaydetti.

Peşmerge'ye teslim olan PKK'lıların örgütün yanlış siyasetini ağır şekilde eleştirdiklerini ifade eden Şeşo, "Pişmanlık duyduklarını ve zorla silah altına alındıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

TSK, PKK hedeflerine yönelik 25 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatı sonucu Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40'tan fazla militan, Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında da 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.