Peşmerge, IŞİD'e karşı yeni cephe açtı

Irak'ın Kerkük ve Musul kenti yakınlarında Peşmerge güçleri ile Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) arasında yoğu çatışmalar yaşanıyor. Peşmerge güçlerinin Kerkük yakınlarında en az üç, Musul yakınlarında ise 16 köyü IŞİD'in elinden aldığı gelen bilgiler arasında.

Çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken Kerkük'ün Tavuk nahiyesi yakınlarındaki iki köyü IŞİD’in elinden alan Peşmerge, Vahda köyünde çatışmaya devam ediyor.

Çatışmalarda uzun namlulu toplar ve Katyuşa füzelerinin de kullanıldığı görüldü.

Cihan haber ajansı ise Peşmerge'nin, IŞİD'in eline geçen Kerkük yakınlarındaki 4 köyü geri aldığını duyurdu. Ajansın haberinde bu köylerin isimleri Halit, Saad, Elbonecim ve Elbohasan olarak verildi. Ajans ayrıca çatışmalardan dolayı Kerkük-Dakuk yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

'Amaç Kobanê'ye destek'

Musul yakınlarında da çatışmalar yoğun bil şekilde sürüyor. DHA'nın haberine göre Peşmerge askeri kaynakları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Suriye sınırındaki Musul’a bağlı Rabia bölgesinde Peşmerge güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmış olup IŞİD’ in elinde bulunan 16 köy kurtarıldı. Operasyona havadan destek veren koalisyon güçleri IŞİD mevzilerini bombardımana tuttu. Köylerden Rabia’nın merkezine doğru çekilen IŞİD’e güçlerimiz tarafından top atışları başlatıldı."

Ajansa bilgi veren yetkililer, 33 ayrı noktadan başlatılan operasyonun Kobanê’ ye destek amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

Üç cephede savaşıyorlar

AFP ajansı ise Kürt güçlerinin bu sabah itibariyle Irak'ta IŞİD'e karşı üç cephede mücadele ettiğini bildirdi. Ajans, üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı haberinde Kürt güçlerinin kuzeyde Musul, güneyde Kerkük ve batıda Rabia kentlerinde IŞİD'e karşı mücadele ettiğini söyledi.