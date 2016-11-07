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BBC Türkçe

Peşmerge güçleri 'Başika'nın yarısını ele geçirdi'

Irak'ta Peşmerge güçlerinin Musul'un kuzeydoğusundaki Başika kasabasında bulunan IŞİD militanlarıya çatışmaya başladığı belirtildi. Irak Ordusu, Peşmerge güçlerinin Başika'nın yarısını ele geçirdiğini açıkladı.

07 Kasım 2016 17:50

Irak'ta Peşmerge güçlerinin Musul'un kuzeydoğusundaki Başika kasabasında bulunan IŞİD militanlarıya çatışmaya başladığı belirtildi.

Yüzlerce Peşmerge'nin topçu ateşi ve ABD öncülüğündeki koalisyonun sabah saatlerinden bu yana Başika'ya üç koldan ilerlediği kaydedildi.

Irak Ordusu Peşmerge güçlerinin öğleden sonra Başika'nın yarısını ele geçirdiğini açıkladı.

Başika'nın çevresi Musul Operasyonu kapsamında iki hafta önce sarılmıştı.

Altı gün önce Musul'un dış mahallelerine giren Irak Ordusu'nun özel güçleri bazı bölgeleri ele geçirdi.

Ancak bomba yüklü araçlarla düzenlenen intihar saldırıları, bubi tuzakları ve ev ev süren çatışmalar nedeniyle ilerleme yavaşladı.

Başika'ya yönelik Peşmerge saldırısı devam ederken, Rudaw Haber Ajansı Muhabiri IŞİD militanlarının kısıtlı bir direniş gösterdiğini belirtti.

Dün akşam bir açıklama yapan Beyaz Saray'ın IŞİD karşıtı koalisyondaki özel temsilcisi Brett McGurk, üç haftadır süren saldırının "büyük ölçüde planlandığı gibi gittiğini" söyledi.

McGurk "Musul'daki her şey her açıdan yolunda gidiyor. Ancak Daeş beklediğimiz gibi şiddetli bir direniş gösteriyor ve bu operasyonun sonuçlanmasının zaman almasını bekliyorum" dedi.

McGurk Rakka'ya yönelik başlatılan operasyonun da "aşama aşama" ilerleyeceğini vurguladı.

McGurk "Bugün başlayan tecrit aşaması var ve IŞİD'i Rakka'dan sürmek için bunu izleyen aşamalar da olacak" diye konuştu.

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