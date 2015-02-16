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Dünya
Deutsche Welle

Peşmerge eğitimi başladı

Federal Alman Ordusu diğer ittifak üyeleriyle birlikte Kuzey Irak’ta Peşmerge’yi eğitmeye başladı.

16 Şubat 2015 21:08


Federal Alman Ordusu'nun dört haftalık piyade eğitimine ilk olarak 120 Peşmerge'nin katıldığı bildirildi.

Pazar günü Erbil'de düzenlenen törenle eğitimin ilk aşamasının başladığı kaydedildi.

Kürtlerin eğitimi için Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'dan askerler görev alıyor. Sözcünün açıklamasına göre, Almanya'dan 25 asker aktif eğitmen olarak görev yapıyor.

Ocak ayı sonunda Federal Alman Ordusu'nun yurt dışı misyonlarına ilişkin karar gereğince eğitim misyonu için gönderilecek asker sayısı 100'e çıkabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Federal Alman OrdusuKuzey Irak PeşmergeAlman OrdusuPeşmergeErbilAlmanyaHollandaDeutsche Welle Türkçe AFPBS/ÇA

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