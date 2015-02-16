Peşmerge eğitimi başladı



Federal Alman Ordusu'nun dört haftalık piyade eğitimine ilk olarak 120 Peşmerge'nin katıldığı bildirildi.

Pazar günü Erbil'de düzenlenen törenle eğitimin ilk aşamasının başladığı kaydedildi.

Kürtlerin eğitimi için Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'dan askerler görev alıyor. Sözcünün açıklamasına göre, Almanya'dan 25 asker aktif eğitmen olarak görev yapıyor.

Ocak ayı sonunda Federal Alman Ordusu'nun yurt dışı misyonlarına ilişkin karar gereğince eğitim misyonu için gönderilecek asker sayısı 100'e çıkabilir.