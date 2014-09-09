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Dünya

Peşmergeye ABD, Fransa ve Almanya silahları dağıtıldı

ABD, Almanya ve Fransa’nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne gönderdiği silahlar, Peşmerge güçlerine dağıtıldı

09 Eylül 2014 22:00

Irak'ta Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir, ABD, Almanya ve Fransa'dan gelen silahların Peşmerge birliklerine ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik kuvvetlerine dağıttıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, İngiltere hükümetinin, "ilk defa" Kürt bölgesine kendi ürettiği silahları gönderme kararı aldığını belirtti. Yaver, bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İngiltere'den gelen askeri bir heyet, ileri teknoloji silahların kullanımına ilişkin Peşmerge güçlerine eğitim veriyor. Bu eğitim süreci tamamlandıktan sonra İngiliz hükümeti, Peşmerge güçlerinin kullanımı silah gönderecek" bilgisini verdi.

IKBY İngiltere Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman da İngiltere hükümetinin, bu sefer kendi üretimi olan ağır silahları, Peşmergeye gönderme kararı aldığını kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise Irak hükümetine ağır silah ve mühimmat içeren 1,6 milyon sterlinlik yardımda bulunacağın, IKBY'yi de kapsayacak yardımın, Irak hükümetinin talebi üzerine gönderileceğini ifade etti.

IŞİD’in bölge ve diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğu belirteren Fallon, İngiltere’nin, sorunun çözümü için uluslararası toplumla birlikte çalışmak konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

 

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