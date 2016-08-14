Peşmerge, Barzani komutasında Musul'a ilerliyor

Irak'ın kuzeyinde Kürt Peşmerge güçleri, bu sabah ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den almak için büyük bir operasyon başlattı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw sitesi, operasyonu "Başkomutan" sıfatıyla bizzat Barzani'nin yönettiğini bildirdi.

Rudaw, koalisyon güçlerinin de hava saldırıları ile Peşmerge güçlerine destek verdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Hazır Cephesi Peşmerge Komutanı Albay Seyid Hejar ise Musul yakınlarındaki dört köyü IŞİD'den geri aldıklarını söyledi.

Albay Seyid Hejar bu köylerin; Kerkeşe, Ebzah, Keyretah ve Tıl Hamid olduğunu belirtti.

Peşmerge güçleri güneydoğusundaki bazı köyleri ele geçirdikleri Musul'u önce tamamen kuşatmayı, sonra da geri almayı hedefliyor.

Irak ordusu da kentin güneyindeki operasyonlarını sürdürüyor. ,

Ordu birlikleri geçen ay Musul'a 60 kilometre uzaklıktaki stratejik önemi yüksek Kayyara Hava Üssü'nü ele geçirmişti.

Irak'ta IŞİD'in elindeki son büyük kent

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 400 kilometre kuzeyindeki Musul'un savaş öncesi nüfusu yaklaşık 2 milyondu.

Musul'daki bir IŞİD militanı

IŞİD'in Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmesinin ardından örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi kendisini halife ilan etmişti.

Musul, son aylarda Irak'ta gerileyen IŞİD'in elindeki son büyük kent.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi bu yıl kenti geri almayı hedeflediğini açıklamış ve Musul'dan çıkarılmasının IŞİD'in ülkesinde tamamen yenilgiye uğratıldığı anlamına geleceğini söylemişti.