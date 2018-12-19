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Dünya

Peskov: Türkiye'ye S-400 satışı gerçekleşme aşamasında

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye’ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi

19 Aralık 2018 15:43

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye’ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi. 

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımız ile mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz” ifadesini kullandı.

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