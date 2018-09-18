Peskov: Suriye'de uçağımızın düşmesi İdlib anlaşmasını etkilemeyecek 

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, İl-20 uçağının düşürülmesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib anlaşmasını \"hiçbir şekilde etkilemeyeceğini\" söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hayır, bu olay hiçbir şekilde etkilemeyecek. Önemli bir anlaşma. Bu Suriye’nin geleceği açısından kader niteliği taşıyan bir anlaşma. Bu anlaşma bir kez daha Moskova ve Ankara’nın son hedef olan Suriye’de barışın sağlanması çıkarları doğrultusunda diplomatik araçlarla etkili karara ulaşma güçlerini kanıtladı” dedi.

Putin ve Erdoğan dün Soçi\'de gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda İdlib’de silahsızlık alanı kurulmasına karar vermişlerdi.