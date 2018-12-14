Peskov: Putin ve Trump'ın görüşmelerine hazırız

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya\'nın, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri Vladimir Putin ve Donald Trump ile acil konularda görüşmek üzere diğer seviyelerde toplantılar arasında görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Peskov yaptığı açıklamada \"Bu toplantının hem Moskova hem de Washington için eşit derecede gerekli olduğunu biliyoruz. Elbette, böyle bir duruş, yargılama sürecinin seyrini ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlal edenleri hakkında yürütülen soruşturmanın ihlali için bir dayanak teşkil edemez\" dedi.

Basın sözcüsü açıklamalarında \"Hem iki ülkemiz hem de stratejik güvenlik konuları ile ilgili acil konuların konuşulması için çeşitli düzeylerdeki diğer toplantıların yanı sıra en üst düzeyde ikili bir toplantıya hazırız\" ifadelerini kullandı.