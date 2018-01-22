T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peskov: Putin ve Poroşenko temas halindeler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temas halinde olduklarını açıkladı

22 Ocak 2018 15:38

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temas halinde olduklarını açıkladı.
Peskov, “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bizler her ne kadar açıklamasak da bu tür görüşmeler yapılıyor” dedi.
Peskov, Putin\'in açıklanmayan çok sayıda görüşmesinin ve temaslarının olduğunu söyleyerek, “Bu çok normal. Basın toplantısı ve açıklamadan oluşan devlet başkanının yoğun iş gününü gördüğünüzde, bu devlet başkanının iş gününün bunlarla sınırlı kaldığını göstermiyor. Devlet başkanının grafiği daha yoğun. Ayrıca resmi olarak açıklanmayan çok sayıda telefon konuşması da oluyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi ilişkilerin olabileceğini söyledi ve ”Dahası, bundan eminiz” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaOcak DHADevlet Başkanının Basın Sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna Devlet Başkanı Petr PoroşenkoRusya Devlet Başkanı Vladimir PutininPeskovTVPeskov PutinBasınDevletAyrıcaRusya Devlet Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24