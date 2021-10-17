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Dünya

Peskov: Putin'in yeniden Koronavirüs aşısı yaptıracağına şüphem yok

"Devlet Başkanı birçok kez söyledi, antikor titresi seviyesi çok yüksek"

17 Ekim 2021 15:40

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Koronavirüs’e karşı yeniden aşı yaptıracağından şüphe duymadığını ancak her şeyin uzmanların tavsiyesine bağlı olduğunu ifade etti.

Rossiya televizyonunda konuşan Peskov, Putin’in yeniden aşı yaptırıp yaptırmayacağı sorusunu yanıtlarken, “Bundan hiç şüphem yok. Her şey uzmanların tavsiyesine bağlı” dedi.

Peskov, şöyle devam etti: “Devlet Başkanı birçok kez söyledi, antikor titresi seviyesi çok yüksek. Titre seviyesi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda karar alacağını düşünüyorum.”

Erdoğan-Putin arasında aşı diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki görüşmede yaptırdıkları Koronavirüs aşıları hakkında konuşmuştu. Putin'in antikor seviyesini düşük bulan Erdoğan, 3. dozu BioNTech yaptırdığını söylemişti. Putin ise bir daha ki sefere Sputnik yaptırmasını önermişti. 

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