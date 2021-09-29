Peskov: Kremlin, Kiev’in Türk silahlarını kendi vatandaşlarına karşı kullanmasından endişe duymakta

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, “Kremlin, Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri-teknik iş birliğini önemli bir konu olarak değerlendirmekte, ama Kiev’in Türk silahlarını Donbass bölgesinde kendi vatandaşlarına karşı kullanmasından endişe duymaktadır.” dedi. Peskov'un açıklamasına dikkat çeken gazeteci - yazar Murat Yetkin, ""Erdoğan-Putin görüşmesinde sürpriz madde TB-2 SİHA mı?" diye sordu.

Lenta.ru haber sitesinin TASS ajansına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova’nın Türk silahlarının Ukrayna’daki iç çatışmalarda kullanılmasını istemediğini kaydeden Sözcü, şöyle devam etti:

“Bu konu önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna, güneydoğusunda iç ihtilafları olan bir ülke. Biz de doğa olarak bu tür silah sistemlerinin Kiev’deki, nasıl diyelim, öfkeli (yöneticilerce) Ukrayna vatandaşlarının vurulmasında kullanılmasını istemiyoruz."

Bayraktar TB-2 üreticisi Baykar 2019’da Ukrayna ordusuna 6 SİHA ve yer sistemleri, bu yıl da 1 SİHA daha satmış, Ukrayna bu yıl 4 sistem daha almayı planladıklarını açıklamıştı.