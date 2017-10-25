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Dünya

Peskov: "Türkiye Suriye ile ilgili eylemlerini Rusya ile koordine ediyor"

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 25 Ekim, (DHA)-  Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Astana sürecinin taraflarından bir tanesi olduğunu belirterek, Ankara'nın Suriye ile ilgili eylemlerini Rusya ile koordine ettiğini söyledi

25 Ekim 2017 16:27

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 25 Ekim, (DHA)-  Rusya Devlet Başkanı\'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye\'nin Astana sürecinin taraflarından bir tanesi olduğunu belirterek, Ankara\'nın Suriye ile ilgili eylemlerini Rusya ile koordine ettiğini söyledi. 
Peskov muhabirlerin Moskova\'nın Türkiye\'nin El Nusra\'ta bağlı bir birlikle ateşkes rejiminin sağlanması için anlaşma imzalama çabalarına nasıl yaklaştığı sorusu üzerine, \"Türkiye çatışmasızlık alanındaki güvenliğin sağlanmasından sorumludur, Türkiye bu sorumluluğunu yerine getiriyor. Ben detayları bilmiyorum. Bu konuda Savunma Bakanlığı\'na başvurmak gerek\" dedi.
Peskov, \"Hiç şüphesiz ki, Astana sürecinin katılımcılarından bir tanesi olan Türkiye çatışmasızlık bölgesindeki eylemlerini bizimle koordine ediyor \" diye konuştu

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