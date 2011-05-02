-PEŞAVER'DE GÖSTERİLER BAŞLADI KARAÇİ (A.A) - 02.05.2011 - Pakistan'da El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü haberinin duyulmasından sonra Afganistan'a yakın Peşaver kentinde gösteriler başlarken ülkenin diğer kentleri sakinliğini koruyor. Pakistan televizyonları, Taliban ve El Kaide militanlarının en etkili olduğu Peşaver kentinde bazı grupların protesto gösterilerine yer verdi. Bazı siyasi ve askeri gözlemciler, El Kaide liderine Pakistan halkının önemli kesiminde sempati duyulduğunu belirtirken, ülkede kitle iletişiminin çok zayıf olması nedeniyle halkın Ladin'in öldürüldüğü bilgisinden habersiz olduğuna, bu nedenle gösterilerin daha sonraki saatlerde olabileceğine işaret ediyor. Bu arada, üst düzey komutanlar ve emniyet birimlerinin acilen toplantıya çağrılmasının ardından ülkede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri bombalı ve intihar eylemlerine karşı alarma geçti.