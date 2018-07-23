PES 2019'un demo tarihi açıklandı

Konami, 30 Ağustos’ta satışa sunacağı PES 2019 için oynanabilir bir demo yayınlanacağını açıkladı.

Konami, PES 2019 demo sürümünde hangi takımların oynanabilir olarak yer alacağını da açıkladı. Buna göre demoda Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Arjantin ve Fransa oynanabilir olarak karşımıza çıkacak.

Ayrıca yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar demoda online maç yapma şansına da sahip olacak.

PES 2019 demo sürümü, PlayStation 4 ve Xbox One ile birlikte PC için de yayınlanacak.