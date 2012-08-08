Pervin Şenel Genç tahliye oldu ama evden çıkamayacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları davasının son tutuklu sağını Pervin Şenel Genç dün tahliye edildi. Ancak mahkeme Genç hakkında verdiği tahliye kararında konutu terk etmeme şartı koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 130 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç hakkında verilen tahliye kararında, ''konutu terk etmeme'' şartı getirildi.

Genç'in avukatı Ercan Demir, yaptığı açıklamada, dosyayı inceleyen mahkemenin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Genç'in tahliyesine karar verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin tahliye şartlarının bugün netlik kazandığını ifade eden Demir, kararda, Genç'in, 6352 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Değişik 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli kontrole tabi tutularak, ''konutu terk etmeme''sine hükmedildiğini belirtti.

Kararın Genç'e bugün öğleden sonra tebliği edildiği öğrenildi.