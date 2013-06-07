Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş İmralı'da

BDP Eşbakanı Selahattin Demirtaş ve BDP Iğdır milletvekili Pervin Buldan bugün sabah saatlerinde, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti.

PKK'nın çekilmesiyle ilgili bilgileri Abdullah Öcalan'a iletecek olan heyet, çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili Öcalan'ın yol haritasını dinleyecek. Altıncı kez İmralı'ya giden BDP heyetinin döndüğünde açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Sırrı Süreyya Önder heyette yok

Öte yandan, T24 muhabiri Helin Alp'in haberine göre, önceki imralı görüşmelerinde yer alan Sırrı Süreyya Önder bu görüşmede yer almayacak.