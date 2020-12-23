Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: AİHM kararı sizi bağlar efendiler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarıyla yaptığı ortak basın toplantında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu karar sizi bağlar efendiler. Bütün arkadaşlarımız serbest kalmak zorundadır" dedi.

HDP İstanbul İl Örgütü binasında yapılan basın toplantısında Buldan, AİHM Büyük Dairesi’nin Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararın '’kendilerini bağlamadığını'’ savunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu karar sizi bağlar efendiler. Bütün arkadaşlarımız serbest kalmak zorundadır” sözleriyle yanıt verdi. Buldan "Selahattin Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz" dedi.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da Büyük Daire kararı için "siyaset ve yargı ilişkisini ifşa eden büyük bir karar" olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Karaman, “Bu karar yargı-siyaset ilişkisinin ifşası ve son 4-5 yıllık siyasal gelişmelerin yargı eliyle nasıl organize edildiğinin göstergesi. Sayın Demirtaş ile ilgili verilen bu kararı aslında Büyük Daire vermedi, biz de almadık. Bu kararı otoriter siyasal rejimin cumhurbaşkanının bir sonucu ve eseri olarak görmek lazım. 4 Kasım 2016’da başladı bu süreç. Aslında bunu 7 Haziran seçimlerinden sonra ele almak lazım.

"AİHM 'örgüt üyeliği' maddesini keyfi olarak kullanamazsınız dedi"

Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir de seçilmiş milletvekilleri ve Kürt siyasetçilerin Anayasa’ya aykırı olarak kaldırılan dokunulmazlıkları üzerinde durarak, ‘’4 Kasım 2016’da gözaltı ve tutuklama süreciyle beraber AİHM bir bütün olarak değerlendiriyor. Bu yönüyle Mahsuni arkadaşımın söylediği gibi bu karar sadece Demirtaş ile ve sadece tutuklamayla ilgili değil, bir bütün olarak Kürt siyasetçilerin yargı eliyle kriminalize edilerek mağdur edildiklerinin bir röntgeni. Bunu söylerken AİHM çok çok önemli tespitlerde bulunuyor. AİHM, Türkiye’deki yargı sistemini tepe taklak etmesi gereken tespitler yapıyor. Biraz hukuka saygısı olan olsa, çıkıp bütün mahkemeleri kapatması gerekir. Emir ve talimat alan yargılar. Bunu AİHM kendisi söylüyor” dedi.

Avukat Demir, AİHM kararında yer alan bir diğer önemli başlığın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) olduğunu, insanların DTK faaliyetlerinden dolayı ceza aldığını hatırlatarak ‘’Leyla Güven, 22 yıl 3 ay hapis cezası aldı’’ dedi. ‘

AİHM kararındaki 'örgüt üyeliği' vurgusuna da dikkati çeken Demir, ‘’Bu şu demek, Siz bu maddeyi bu kadar keyfi bir şekilde kullanamazsınız, önünüze gelen herkesi bu şekilde ‘örgüt üyesi’ diye suçlayamazsınız. Sizin bu kanun maddesinin yasal bir dayanağı yok. AİHM bunu ilk defa söylediği için çok önemli’’ dedi.



AİHM Büyük Daire'nin ’Kobanî olaylarının Demirtaş'ın çağrısıyla başladığı iddiasını da değerlendirdiğini" ifade eden Demir, "AİHM, HDP’nin tweet'i ile başladığı iddia edilen bu olayları HDP’nin tweeti'nin içeriğini değerlendirmiş. Bu çağrı, barışçıl bir çağrıdır, insanların demokratik tepkilerini göstermeye çağıran bir çağrı olarak değerlendiriyor AİHM. Bu yönüyle bugün ve her gün basında lanse edilen Kobanî sorumluluğunu AİHM kendisi çürütmüş oldu. Bunu istedikleri kadar kullansın, kamuoyu biliyor ama hukuken de bu ifade güçlü bir mahkeme kararı var. Kaldı ki Demirtaş’ın o gün bir çağrısı yok. Israrla algı üzerinden bu süreç yürütülüyor, bu da AİHM tarafından çürütülmüş oldu. Demirtaş’ın örgüt yöneticileriyle yaptığı telefon görüşmeleri üzerinden oluşturulan delillerin uydurulmuş deliller olduğunu söyledi. Bunu değerlendirirken AİHM Kasım 2018’de ilk daire kararı öncesini de ayrı ayrı değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

"Karar kesin ve bağlayıcı"

Avukatlardan Benan Molu ise, Demirtaş kararının sadece Türkiye açısından değil, Avrupa Konseyi ülkeleri açısından da tarihi bir karar olduğunu ifade etti.

AİHM kararının kesin ve bağlayıcı olduğunu ifade eden Molu, şöyle konuştu:



“İlk defa sözleşmenin 46. maddesi altında Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep ederken, bu tutuklamanın kendisinin ilk tutukluluğunun devamı olduğu ikinci tutukluluğuyla ikinci tutukluluğun aynı delillerle aynı olduğu ceza maddelerinin ve suç isnatlarının devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Daha önce verilen başka mahkeme kararlarına da atıfta bulunularak derhal serbest bırakılmasını söyledi. Verilecek daire kararından sonra ‘bu karar, kesin değil, bizi bağlamaz’ deniliyordu. Büyük daire kararı kesin ve bağlayıcı, dün verilen karardan sonra bu karar kesinleşti. Bu karardan sonra Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Mahkeme tek tek delilleri çürüttüğü için şu anda 19’uncu mahkemedeki yargılaması başta olmak üzere diğer davalardan da beraat etmesi gerekiyor. Bunun yapılmaması durumunda pek çok yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.”



"Demirtaş ve bütün siyasetçiler serbest bırakılmalı"

Kararın sadece Demirtaş ile ilgili bir karar olmadığını belirten Buldan, “Bu karar Türkiye’nin çürüyen yargısının saraya bağlı olduğu, hukuk ve adalet sistemin mahkemelerin, savcıların, hakimlerin kendi iradeleriyle karar vermediklerini tek adama, saraya bağlı çalıştıklarına yönelik söylediklerimizin bir göstergesi olarak bu kararı değerlendirebiliriz. Bu kararla birlikte üzerinden 13 saat geçmesine rağmen Demirtaş tahliye edilmedi. Bu aynı zamanda bir işkence suçudur. Demirtaş tahliye edilmeliydi. Bu henüz gerçekleşmedi. Başta Demirtaş olmak üzere şu an cezaevinde rehine olarak tutulan bütün siyasi tutukluların bu karar doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini ben de ifade etmek isterim” dedi.

"Leyla Güven Kürtlerin, kadınların onurudur"

Milletvekilliği düşürülen, yargılama sonucu hakkında 22 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan Leyla Güven'i de hatırlatan Pervin Buldan, "Leyla Güven, Kürt halkının, kadınların onurudur. Yargıtay süreci beklenmeden tutuklanmasının tarihe kara leke olarak geçeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu hukuksuzlukların bir an önce giderilmesi gerekir. ‘Bu karar bizi bağlamaz’ denilemez, bu karar sizi bağlar efendiler. Bütün arkadaşlarımız serbest kalmak zorundadır. Uluslararası sözleşmelerin altına imza attıysanız bu kararlara uymak zorundasınız" ifadelerini kullandı