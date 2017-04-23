Pervin Buldan: Selahattin Demirtaş cezaevinde başkanım...

TBMM Genel Kurulu’nun 23 Nisan özel gündemli toplantısına AKP ile CHP arasında 16 Nisan tartışması damga vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oturum açıldıktan sonra girdiği Genel Kurul salonunda AKP’lilerin alkışlarıyla karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanım" diye başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman açılış konuşmasının bitimin yakın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını söylemeden toplu bir anma yapınca CHP’nin hedefi oldu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, konuşmasını tamamlayan Kahraman’a, "Bundan çekinmenizi anlamıyoruz ve en azından Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığınızı ifade etmenizi bekliyoruz efendim sizden” dedi. Kahraman tutumundan geri adım atmadı. Genel Kurul'da liderlerin konuşma sırası okunurken HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gelince, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Cezaevinde Başkanım” yanıtı verdi.

Genel Kurul’un ilk dakikalarda yaşananlar tutanaklara şöyle yansıdı:

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan…

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, Atatürk'ü unuttun!

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Levent Bey, buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım, çok tarihî ve özel bir günde, elbette bu Meclisin açılmasında, cumhuriyetimizin kuruluşunda, Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanımız ve ilk Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını da ismen belirtmek suretiyle anmanızın yararlı ve yerinde olacağını düşünüyoruz.

Bundan çekinmenizi gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizi birleştiren bir liderdir ve sonucunda Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir saygıyla andığınızı duymak hepimizi mutlu edecektir, bütün Türkiye'yi mutlu edecektir.

Bundan çekinmenizi anlamıyoruz ve en azından Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığınızı ifade etmenizi bekliyoruz efendim sizden. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Levent Bey, herhâlde dikkatle dinlediniz, bendeniz bu görevi yerine getirdim efendim.

Biz bütün tarihî şahsiyetlere saygı duyuyoruz ve bütün emek verenlere saygı duyuyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)

Çok teşekkür ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ayıp, ayıp!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Tarihi şahsiyet değil, bu Meclisin kurucusunu anıyorsunuz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ayıp! Yazıklar olsun!

BAŞKAN - Bir diğer mevzu da, değerli bir milletvekilimizin talebi oldu; "Saygı duruşu" dediler. Bugüne kadar teamüllerimizde böyle bir durum mevzubahis olmadığı için bunu yapmadık. İstiklal Marşı var efendim.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yazıklar olsun! Yakışmadı, yakışmadı bu.

BAŞKAN - Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Meclisinde temsil edilen siyasi parti gruplarının grup başkanlarına onar dakika süreyle söz vereceğim.

Söz sırasını okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, Başbakan, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş'ın yerine…

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Cezaevinde Başkanım.