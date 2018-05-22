Pervin Buldan: Sarayı kadın bakanlığı olarak kullanacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara'da düzenlenen HDP Kadın Meclisi seçim bildirgesinin de paylaştığı etkinlikte akdın milletvekilleri adaylarını tanıttı. Buldan konuşmasında, "Böyle gitmez, kadınlar izin vermez. Yanlış hesap kadınlardan dönecek. 25 Haziran’da o sarayı kadın bakanlığı ve engelleri kaldırma bakanlığı olarak kullanacağız" dedi.

Bulda, "Biz kadınlar, irademiz, bedenimiz, kimliğimiz ve emeğimiz üzerindeki barajları her gün hissediyor, her gün bu barajlara karşı mücadele ediyoruz. Kurallarını etrafımızdaki erkeklerin koyduğu bu dünyada, hayatımızın önüne konulan barajları, en iyi biz kadınlar tanıyoruz" ifadesini kullandı.

"AKP iktidara geldiği günden beri biz kadınlar zaten OHAL koşullarında yaşıyoruz" diyen Buldan, "16 yıldır uyguladığı kadın düşmanı, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalar biz kadınlara ölüm, yoksulluk, baskı ve şiddet olarak geri dönüyor.Devlet ve erkek şiddetinin; bizleri susturmaya, sindirmeye, özgürlüğümüzü sınırlamaya sesimizi, sözümüzü ve toplumsal değişimdeki öncü rolümüzü engellemeye çalışması ataerkil devletin ve desteklediği, kolladığı erkeklerin korkularının göstergesidir" dedi.

“Kadınların fendi tek adamı yendi diyeceğiz”

Buldan şöyle devam etti:

"Biz kadınlara yönelik ayrımcılık, irademizin bastırılması, baskı ve şiddet, bir kadına yönelmiş görünse de, aslında tüm kadınları, hepimizi susturmayı, bedenlerimizi ve hatta zihinlerimizi kontrol altına almayı hedeflemektedir.

Önümüzde yürünmesi gereken çok yol, elde etmemiz gereken çok başarı var! Hem kadınların ve hem de partimizin önünde aşılması gereken barajlar var! Ancak bunun karşısında biz kadınların mücadelesi de direnişle, cesaretle, dayanışmayla her geçen gün hızla büyüyor. Biz kadınlar faşizmi, panzehiri olan demokrasi ile yeneceğiz.

HDP olarak Bizim mücadele ve özgürlük iddiamız çok büyüktür! Bizler çok iyi bildiğimiz bir şeyi bütün inanç ve kararlılığımızla bütün kadınlara haykırıyoruz! Işığımız varken karanlıklara mahkum değiliz! Sesimiz varken sessizliğe mahkum değiliz!Bilincimiz, özgücümüz varken köleliğe mahkum değiliz! Mücadele örgütlülüğümüz varken sömürüye mecbur da değiliz mahkum da değiliz! Bizler kul değil, köle değiliz, çaresiz hiç değiliz!

Bilinçleniyoruz, örgütleniyoruz, mücadele ediyoruz! Her yeni gün daha da çoğalıyoruz daha da büyüyoruz! Var olduğumuz her yeri kendi ışığımızla, kendi sesimizle, kendi irademizle aydınlatıyoruz! Güçlendiriyoruz aynı zamanda! İşte bakın bugün buradayız yana yanayız, berberiz, örgütlüyüz güçlüyüz! Halkların Demokratik Partisiyle bütün ezilenler gibi kadınlar da gümbür gümbür geliyor!

Biz 24 Haziran’da “Kadınların fendi tek adamı yendi diyeceğiz”. “Tek adam” ya da “Hep adam” sistemine her zamankinden daha büyük bir umutla karşı çıkıyoruz. Herkes şunu bilmeli ki; kadınlar biat etmiyor, Özgürlüğümüzde Israr Ediyoruz. Kadınlar faşizme karşı mücadelede kararlı.

Böyle gitmez, kadınlar izin vermez. Yanlış hesap kadınlardan dönecek. 25 Haziran’da o sarayı kadın bakanlığı ve engelleri kaldırma bakanlığı olarak kullanacağız. Saraydaki Bin Odayı Başta İstanbul Sözleşmesinin Uygulanması Olmak Üzere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Koordinasyon Merkezi Olarak Kullanacağız."