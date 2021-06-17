Pervin Buldan, saldırının yaşandığı HDP İzmir İl Binası'nda: Cumhurbaşkanı, "Bunlar daha iyi günleriniz" derken, bugünleri mi kastetmişti?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir il binasına düzenlenen saldırıyla ilgili "Arkadaşlarımız yarım saat önce buraya gelmiş olsalardı ya da katil yarım saat sonra gelmiş olsaydı bugün bu kentte büyük bir katliam gerçekleşmiş olacaktı" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginliği ilişkin "Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler" açıklamasına göndermede bulunanan Buldan, "Cumhurbaşkanı, 'Bunlar daha iyi günleriniz' derken, bugünleri mi kastetmişti?" diye sordu.

Buldan, bugün saldırı gerçekleşen ve Deniz Poyraz isimli çalışanın hayatını kaybettiği İzmir'deki parti binasına gitti.

Bianet'ten Pınar Tarcan'ın haberine göre Buldan, yaptığı incelemelerin ardından "Bugün Deniz arkadaşımız şehadetiyle birlikte yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz" diye konuştu.

"Başta Deniz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, partili arkadaşlarımıza ve hepinizin başı sağolsun" diyen Buldan, "Bu cinayetler ilk değil, biz bu cinayetleri, bu filmleri çok gördük, çok seyrettik. Bize biat edeceksiniz diyenlere karşı, 'Bizim önümüzde diz çökeceksiniz' diyenlere karşı asla diz çökmedik, bundan sonra da diz çökmeyeceğiz, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu, organize bir katliam planıdır"

Saldırının yarım saat sonra gecikmesi halinde kentte büyük bir katliam yaşanmış olacağını belirten Bulan, şunları söyledi:

"Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere bir katil yollandı. Ama tesadüfen içeride sadece Deniz vardı, arkadaşlarımız yarım saat önce buraya gelmiş olsalardı ya da katil yarım saat sonra gelmiş olsaydı bugün bu kentte büyük bir katliam gerçekleşmiş olacaktı. Herkesin gözü önünde, elinde silahla, hatta bir değil üç kişi oldukları söyleniyor. Bu kişilerin binaya girmesi, bu, organize bir katliam planıdır."

"Cumhurbaşkanı bunu mu kastetmişti"

Buldan ayrıca, "Cumhurbaşkanı, 'Bunlar daha iyi günleriniz' derken, bugünleri mi kastetmişti?" diye sordu.