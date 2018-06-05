Pervin Buldan: Kürt sorununun çözümünü artık sizden beklemiyoruz, bu sorunu Kürt halkı çözecek

Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van İl Örgütünün düzenlediği iftar programında yaptığı konuşpmada, "AKP Hükümetinin bu ülkeye bir özür borcu var. Ama bırakın özrü, Kürt sorununu inkar edecek noktaya geldiler" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt yurttaşlar var ama Kürt sorunu yok" dediğini söyleyen Buldan, "Kürt sorununun çözümünü artık sizden beklemiyoruz, bu sorunu Kürt halkı çözecek" dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin de konuşan Buldan, "AKP’ye en iyi ders sandıklarda verilecektir" ifadesini kullandı.

Buldan'ın açıklaması şöyle:

AKP Hükümetinin bu ülkeye bir özür borcu var. Ama bırakın özrü, Kürt sorununu inkar edecek noktaya geldiler. Kürtlerin yaşamış olduğu acıları görmeyecek bir zihniyete sahip olan AKP Hükümeti’nin başkanı bizleri inkar edecek bir noktaya geldi.

Bugünlerde şöyle söylüyor; “Kürt yurttaşlar var ama Kürt sorunu yok”. Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a hatırlatmak isteriz. Van’da acı yaşamamış, bedel ödememiş, evinde taziye kurulmamış, göz yaşı dökmemiş tek bir anne yoktur. Bunu görmezseniz bu halkın sorununu elbette görmezseniz.

Kürt sorununun çözümünü artık sizden beklemiyoruz, bu sorunu Kürt halkı çözecek

Evet, bu ülkenin Kürt sorunu var. Bu ülkenin Kürt sorunu, Kürt halkının kimlik sorunudur, dil sorunudur, siyaset sorunudur. Kürtlerin dilini inkar edeceksiniz, kimliğini inkar edeceksiniz, milletvekillerini tutuklayacaksınız, Kürtlerin belediyelerine kayyum atayacaksınız, her yeri yıkıp, insanları katliamlardan geçireceksiniz ama “Kürt sorunu yoktur” diyeceksiniz. Bunu Kürtler kabul etmez, gençlerimiz kabul etmez, Vanlılar kabul etmez. Çözülmeyen devasa bir sorun haline gelen, sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu ve dünyanın sorunu haline gelen Kürt sorununun çözümünü artık sizden beklemiyoruz. Bu sorunu çözecek olan tek güç Kürt halkının kendisidir.

AKP’ye en iyi ders sandıklarda verilecektir

Bu saatten sonra “Kürt sorunu yoktur” diyen bir iktidara karşı, Erdoğan’a karşı, Kürtler birlik ve beraberliğini sağlamalıdır. Kürtler, 24 Haziran seçimlerinde bu görev ve sorumluluğunu yerine getirmelidir.

24 Haziran Kürt halkının geleceği için, bu sorunun bir an önce çözülmesi için fırsattır. Ve biz bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. AKP’ye en iyi ders sandıklarda verilecektir. Van da bunu en iyi yapabilecek kenttir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum

Van halkı onurludur, Van halkı iradesine sahip çıkar. Her süreçte barışı, özgürlüğü haykıran bir halktır. Kendisine yönelik her türlü baskı ve şiddet karşısında dimdik ayakta durmasını bilir. İşte bu birlik, bu direniş, bu mücadele 24 Haziran’da sandıklara yansıyacak. Van’da Kürt halkının göstereceği irade, tüm Kürdistan’a örnek teşkil edecek. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin Kürtler için, yarınlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Van’da 8+1 yapacağız

Bugün Van’da yaptığımız büro açılışında, binlerce kişinin katıldığı o açılışta insanların gözlerinden, coşkusundan anladım ki Van’da HDP 8-0 yapacak. 8-0 da değil, 8+1 yapacağız. O bir kişi Selahattin Demirtaş’tır.

24 Haziran tarihi, cezaevlerindeki tüm yoldaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı bir tarih olacaktır. 24 Haziran tarihi bizim zaferimiz, bizim başarımız olacaktır.