Pervin Buldan: Kadınların yaşadıkları bütün sorunları dile getirmek bizlerin görevi olacaktır

Partisinin milletvekilleriyle 3 gün sürecek bir program için Van’da bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li kadın vekillerle bir araya geldi.

Buldan, HDP kadın grubu olarak parlementoda ve parlemento dışında kadınların yaşadığı bütün sorunları dile getirmenin kendilerinin görevi olacağını dile getirdi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ‘kritik bir seçim süreci atlattıklarını’ ve 24 Haziran seçimlerinde ‘önemli bir başarı elde ettiklerini’ de belirten Buldan, "26 kadın milletvekilimizi parlamentoya temsilci olarak seçtik. Tüm partiler arasında en büyük kadın temsiliyetini HDP olarak bizler gerçekleştirdik" dedi.

''Kanun teklifleri, soru ve araştırma önergeleriyle kadınların sesi, gücü olduk''

Eş başkanlık sistemini HDP olarak hayata geçirdiklerini ekleyen Buldan, parlementoya girdikleri günden bu yana kadınların yaşadığı sıkıntıları ve kadınlara uygulanan eşitsizlikleri Meclis’te kendilerinin gündeme getirdiklerini söyledi:

‘’Parlamentoda, kanun teklifleri, soru önergeleri ve araştırma önergeleriyle kadınların sesi, gücü olduk. HDP kadın grubu olarak hem parlamentoda hem de parlamento dışında kadınların yaşadığı bütün sorunları dile getirmek bizlerin görevi olacaktır."

Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.