Pervin Buldan: İçişleri Bakanı'nın gösterdiği fotoğraflar Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır; daha fazlasını açıklayacağım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK'ya katılan ve sonrasında teslim olan bir kişinin ifadesine dayanarak HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiğini iddia etmesinin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gösterilen fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait fotoğraflar olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan "İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" diye yazdı.

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