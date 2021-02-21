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Pervin Buldan: İçişleri Bakanı'nın gösterdiği fotoğraflar Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır; daha fazlasını açıklayacağım

21 Şubat 2021 11:18

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK'ya katılan ve sonrasında teslim olan bir kişinin ifadesine dayanarak HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiğini iddia etmesinin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gösterilen fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait fotoğraflar olduğunu söyledi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan "İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" diye yazdı. 

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki Gara oturumunda "Bir milletvekili çok yakın bir zamanlarda gitti, oralarda nasıl boy gösterdiğini biliyoruz, ismini sorarsanız onu da söyleriz" dedi. 
 
Gara konuşmasının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu "giden kim sorusuna" "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, "Şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?" sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi.

Soylu daha sonra A Haber'deki yayında şöyle dedi:

"2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye’ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor. 2017’nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Bazen Gara’ya bazen Mahmur’a gidiyor. En nihayetinde Gara’ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘bunu tanıdın mı’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var."

Soylu'nun bu iddiasına HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir  ise "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" sözleriyle yanıt verdi. 

 

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