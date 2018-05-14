Pervin Buldan: HDP'nin baraj sorunu yok, çalamayacakları oranda bir oya ihtiyacımız var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "O partiyi sandıklara gömün" mesajı üzerine yorum yapan Buldan, "HDP üzerinde çok büyük oyunlar oynanacağını tahmin ediyoruz. Yapılacak hileler ve usulsüzlükler doğrultusunda onların çalamayacakları bir oy oranına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Evrensel'de Serpil İlgün'ün imzasıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) haberde Buldan, partisinin baraj sorunu yaşamayacağını kaydetti.

Buldan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmesinin büyük bir incelik olduğunu söyledi.

"Bu anlamda saygı duymak gerekiyor, olması gereken de buydu. Diğer adaylardan da aynı inceliği beklediğimizi belirtmek isterim" diyen Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke Sayın Demirtaş da dışarıda olsa ve kendi kampanyasını yürütebilse. Sayın İnce evet CHP içinde belki de Kürt halkına yaklaşım konusunda her zaman sözünü söyleyen bir isim, ancak seçim dönemlerinde bunun daha çok dillendirilmesi ve bir seçim vaadi olarak ifade edilmesi çok doğru değil. Her seçim döneminde, bölgeye giden adaylar, oranın nabzına göre konuşmalar yaparlar, fakat seçildiklerinde ya da seçilmedikleri zaman orada yaşananları unuturlar veya görmezden gelen bir tutum içine girerler ne yazık ki."

HDP'nin, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dahil dokuz milletvekili, belediye başkanları, binlerce üye ve yöneticisi cezaevinde.