Pervin Buldan: HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine açılan kapatma davası hakkında, "HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, milyonların birlikte yürüdüğü bir parti" düşüncesini dile getirdi.

Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti. Cemevi'nde taziyesi olan vatandaşlara başsağlığı dileyen Buldan, daha sonra Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

BirGün'de yer alan habere göre, Buldan, ülkede herkesin adalete ihtiyaç duyduğunu, sadece kendileri için değil, herkes için adalet istediklerini söyledi.

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin kapatılması da gündemde olan bir mesele. Ancak HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, milyonların birlikte yürüdüğü bir parti. O yüzden de biz kapatılma davası da başta olmak üzere HDP olarak tüm alanlarda mücadele etmeyi önümüze bir hedef olarak koyduk. Böyle bir gidişat var ama bu gidişatı hep birlikte Alevisi, Sünnisi, Türk'üyle, Kürdüyle hep birlikte büyük bir başarı elde edene kadar yürüteceğiz"

Buldan, daha sonra Koçgiri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Rıza Karaman, dernek çalışmaları hakkında Buldan'a bilgi verdi. Buldan'a, HDP İstanbul Milletvekilleri Zeynel Özen ve Ali Kenanoğlu, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP İstanbul Eş İl Başkanı Erdal Avcı ve bazı parti meclisi üyeleri de eşlik etti.