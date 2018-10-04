Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında yaptığı konuşmalar nedeniyle \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan yargılanmaya devam etti. Ankara 18\'nci Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşmaya katılmayan Buldan\'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında yaptığı konuşmalar nedeniyle \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan Ankara 18\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya devam etti. Duruşmaya Buldan\'ın avukatı Bayram Arslan katıldı. Avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu hatırlatarak, Anayasa\'nın 83\'üncü maddesi gereğince yargılamada durdurma kararı verilmesini talep etti. Arslan\'ın talebi Mahkeme Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından reddedilirken, Buldan\'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma 23 Ocak 2019 tarihine ertelendi.