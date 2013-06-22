Pervin Buldan: Çekilme tamamlandı, hükümete demokratik taleplerimizi ilettik

Helin Alp / İstanbul



BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “2’nci aşamanın ilk resmi görüşmesi” olarak nitelendirdiği hükümet-BDP görüşmesi, çarşamba gecesi yapıldı. Hükümet adına görüşmeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin katılırken, BDP heyetinde de Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak , Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken yer aldı.



Yaklaşık iki saat süren toplantıya katılan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, T24’e konuştu. Gezi Parkı olaylarının, görüşmeleri 15 gün geciktirdiğini söyleyen Buldan, “Hükümetle görüşmemiz oldukça önemliydi. Geçen hafta Kandil’e gittiğimizde, bize, ‘geri çekilme tamamlanmak üzere’ denildi. Bu hafta itibariyle 'geri çekilme tamamlandı' diyebiliriz. Hükümetin demokratik adımları atmasını bekliyoruz” dedi.

Çözüm ve barış sürecinde, BDP olarak ikinci aşamaya ilişkin taleplerini hükümet yetkilileri ile paylaştıklarını söyleyen Pervin Buldan, “Ne zaman Adalet Bakanı, hasta tutukluların ailesi ile vedalaşma, helalleşme hakkı var ve bunun için tahliye edilecekler derse, o zaman ikinci aşama başlamış olur" diye konuştu."



Çarşamba günü hükümet yetkililerine, Roboskili ailelerle bir araya gelinmesi talebini de ilettiklerini söyleyen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, “Hükümet yetkilileri, ikinci aşamada atılacak adımlar ve yapılacak düzenlemelerle ilgili gelecek hafta bir ‘irade beyanı’nda bulunabilirler” dedi.

Buldan, yarın BDP olarak İmralı’ya giderek 7’nci defa Abdullah Öcalan’la da görüşeceklerini söyledi. Pervin Buldan, bundan sonra BDP heyetinin her 15 günde bir İmralı’ya gideceğini de belirtti. Buldan’ın T24’e yaptığı açıklamalar şöyle:

‘Geri çekilme tamamlandı’

Geçen hafta Kandil’e gittiğimizde, bize, ‘geri çekilme tamamlanmak üzere’ denildi. Bu hafta itibariyle ‘geri çekilme tamamlandı’ diyebiliriz. PKK’nın sınır dışına çekilmesi ile birlikte hükümetin demokratik adımları atmasını bekliyoruz.

‘Hasta tutuklular tahliye edildiği gün ‘ikinci aşamaya geçildi’ diyebiliriz’

Çözüm ve barış sürecinin ikinci aşamasına şimdilik geçtik diyemeyiz. Ancak, hükümetle çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeye, hükümet ve BDP arasında yapılan bir değerlendirme toplantısı diyebiliriz. Demokratik adımların atılması ile ilgili karşılıklı beklenti ve taleplerimizi konuştuk.2. Aşama’da, bazı adımlar yasanın değişmesine bağlıyken, bazı adımlar için yasada değişiklik yapılmasına gerek yok. Öncelikle bu görüşmede, uygulamayla çözülebilecek hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesinin sağlanmasını talep ettik. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Hasta tutukluların sağlık durumları çok ciddi. Yaşamla ölüm arasındaki bir çizgideler. Adalet Bakanı, ‘hasta tutukluların ailesi ile vedalaşma, helalleşme hakkı var ve bunun için tahliye edilecekler' dediği gün ‘ikinci aşama başladı’ diyebiliriz.

‘Yasal düzenleme taleplerimizi ilettik’

25 maddelik “Demokrasi paketi” adını verdiğimiz ve içinde seçim barajı, Terörle Mücadele Kanunu, Basın Kanunu, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve TCK’de değişiklik önerilerimizi de hükümet yetkililerine ilettik.

‘Öcalan'la ile görüşmeler 15 günde bir yapılacak’

Sayın Abdullah Öcalan'la son ziyaretimiz öncesi yaklaşık iki ay görüşememiştik. Bu durum ciddi sorunlara yol açıyordu. Bundan sonra her 15 günde bir İmralı'ya BDP heyeti olarak gideceğiz. Çarşamba günü yapılan toplantıda İmralı’ya giden BDP heyetlerinde yer alacak kişilere müdahale edilmemesi gerektiğini de belirttik.

‘Hükümet, ‘irade beyanı’ açıklaması yapabilir’

Hükümet bir ‘irade’ beyanında bulunabilir. Sayın Başbakan’ın bu hafta içi Beşir Atalay ve Sadullah Ergin’le bir görüşme yapacağını öğrendik. Bu görüşmeden sonra birçok şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Hükümet yetkilileri, atılacak adımlar ve yapılacak düzenlemelerle ilgili bir açıklamada bulunabilir. Görüşmede, çözüm ve barış sürecinin hızlı bir şekilde devam etmesi için Meclis’in bu yıl tatile girmemesini ya da kısa bir tatilin ardından çalışmalara başlanmasının önemine dikkat çektik. Hükümet yetkilileri de çok kısa bir tatilin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların başlayabileceğini söyledi.

'Hükümet yetkililerinin Roboskili ailelerle bir araya gelmesini talep ettik'

Roboski ile ilgili yargısal sürecin dışında hükümetin yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelmesini, onları dinlemesini istedik.18 aydır, hukuksal süreç işliyor ama ne yazık ki bir ilerleme sağlanamadı. Hükümet yetkilileri, Roboskili ailelerle görüşerek çocukları katledilen ailelerden özür dileyebilir. Bu ‘özür’ün manevi bir karşılığı olacaktır.

3’lü komisyon önerisi

Çözüm ve barış sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için bir komisyon kurulmasını istedik. BDP’den 3, AKP’den 3 kişiyle kurulacak olan komisyonun belirli süreler içinde istişarelerde bulunmasının süreci kolaylaştıracağını belirttik.

BDP yarın İmralı’ya gidebilir

BDP heyetinin yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor. En son 7 Haziran’da İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşen BDP heyetinde yer alan Pervin Buldan, çözüm ve barış sürecinin ikinci adımını değerlendirmek üzere adaya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını ve bakanlıktan yanıt beklediklerini söyledi. İmralı heyetinde kimlerin olacağının henüz netleşmediği öğrenildi.