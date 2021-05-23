Pervin Buldan'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt: Savaş Buldan'ı devleti yönetenler öldürdü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, öldürülen eşi Savaş Buldan’la ilgili açıklamasını “Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü" açıklamasını yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videoda; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın ölümüyle ilgili iddiada bulundu. Peker videoda şunları öne sürmüştü:

“Bu Mehmet Ağar var ya Mehmet Ağar. Emniyet müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları, Behçet Cantürk'ü, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan... Hepsinden para alıyordu. Ağar en son siyasete girince, hayali cumhurbaşkanlığı, geçmişini temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı, o zaman Tansu Çiller'i ikna etti, sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni, ‘devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir’ şeklinde sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı, kendi geçmişini temizlemek için.”

Peker’in bu iddialarının ardından HDP’li Pervin Buldan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız.”

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