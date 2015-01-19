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Pervin Buldan: Allah’ım sen bari süreçten yana ol yollarımızı kapatma

HDP Heyeti Kandil’e yapacakları ziyareti hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştiremedi

19 Ocak 2015 18:20

HDP'nin Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, dün sabaha karşı İstanbul 'dan Erbil'e gitmek için yolcu uçağına bindi. Ancak yoğun sis nedeniyle Erbil Havalimanı'na iniş yapamayan uçak, İstanbul'a döndü. Erbil'de 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.

Pervin Buldan resmi Twitter hesabından olayı şöyle duyurdu: "İmralı adasından sonra Kandil yolculuğumuza da hava muhalefeti engel oldu. Allah’ım sen bari süreçten yana ol yollarımızı kapatma.."

Ferit Aslan'ın DHA'da yer alan haberine göre, daha önce İmralı Adası'nda yapılan ziyaretlerin zaman zaman gerçekleşmeme nedeni olan 'hava muhalefeti', bu kez HDP heyetinin Kandil'e yapacağı ziyarete de engel oldu.

HDP heyeti, İmralı Adası'nda 9 Ocak'ta Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını KCK'lılarla paylaşmak için Kandil'e gidiyordu. Heyetin, hem Öcalan hem de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile yaptıkları görüşmenin detaylarını KCK yetkililerine iletmek için birkaç gün içinde Kandil'e gidecekleri öğrenildi. 

 

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