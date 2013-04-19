Pervez Müşerref tutuklandı

Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Pakistan polisi tarafından tutuklandı.

2007 yılında hakimleri ev hapsine atma girişimi nedeniyle dün hakkında tutuklanma kararı verilen Müşerref, mahkemenin kararı ardından tutuklamamış ve mahkemeden serbest bir şekilde ayrılmıştı. Pakistan'daki Geo TV ise, General Müşerref'in başkent yakınlarındaki çiftlik evinde gözaltına alındığını bildirdi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Televizyonda yayınlanan görüntülerde, General Müşerref, üniformalı polisler tarafından İslamabad'da bir mahkemeye götürülürken görüldü.

Müşerref'in avukatı eski liderin, mahkeme kararını Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde temyize götürüceklerini söyledi.

Pervez Müşerref 1999 yılındaki darbeyle iktidarı ele geçirmiş, sonraki yıllarda yapılan serbest seçimleri kazanan partilerin azil süreci başlatması ardından Pakistan'dan ayrılmıştı. 11 Mayıs'ta yapılacak genel seçime katılmak amacıyla 4 yıldır kendi isteğiyle sürgünde yaşadığı Dubai'den geçen ay dönen Müşerref, ülkeyi kurtarmak istediğini söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde, Pervez Müşerref'in gelecek ayki genel seçimlere girmesi yasaklanmıştı. Seçim kurulu, Müşerref'in seçimlere girmek için başvurduğu dört bölgeden biri olan Chitral'de yarışa giremeyeceğine hükmetti.