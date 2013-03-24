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Dünya

Pervez Müşerref ölüm tehditlerine rağmen 4 yıl sonra Pakistan'a döndü

Pervez Müşerref, Taliban'ın ölüm tehditlerine rağmen 4 yıllık sürgün hayatına son vererek Pakistan'a döndü

24 Mart 2013 12:42

Pakistan’ın eski devlet başkanı Pervez Müşerref, hakkındaki davalara ve Taliban’ın ölüm tehditlerine rağmen dört yıllık sürgününe son vererek bugün ani bir kararla ülkesine döndü. Müşerref’in yeniden siyasete atılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Dubai’de yaşayan Müşerref’in Karaçi'ye dönüşü, yıllardır siyasetin dışında kaldıktan sonra imajını yeniden oluşturmak amacıyla attığı adımların ilki.

Müşerref nüfuzunu yeniden kazanarak 11 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde aday olmayı planlıyor. Ancak bu durumun ülkede yeni bir kutuplaşmaya ve seçim sürecini daha da karıştırmaya yol açması da söz konusu.


Darbeyle geldi, istifayla gitti


Eski bir general olan Müşerref 1999 yılında bir askeri darbeyle iktidarı ele geçirmiş ve 2008 yılında siyasi müttefikleri seçimleri kaybettikten sonra yeni hükümetin kendisini azletmekle tehdit etmesi üzerine istifa etmişti. Müşerref bir yıl sonra da ülkesini terk etmişti.

Müşerref iktidardan düşürüldükten sonra geçen dört yılda Pakistan’ın sivil hükümeti ekonomik kriz, İslamcı gruplar, Washington’la insansız hava aracı operasyonları sürtüşmesi ve Usame bin Ladin operasyonu gibi birçok sorunla boğuşmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Müşerref’in ülkeye dönüşünde bu meseleleri kendisi için bir siyasi sermaye olarak kullanması bekleniyor.

Öte yandan Müşerref 2007’de bir suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’ya ölümünden önce yeterince güvenlik sağlamamak suçlamasıyla karşı karşıya. Müşerref hakkında Belucistanlı bir ayrılıkçı liderin ölümüyle ilgili de suçlamalar söz konusu.


Geçici başbakan seçildi


Bir tarafta bu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta Pakistan Seçim Komisyonu'nun (EPC) iki gündür süren toplantısı sonucunda seçimden önce görevi sona eren Başbakan Raca Pervez Eşref'in yerine seçim hükümetinin başbakanlığına iktidardaki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) adayı emekli yargıç Mir Hazar Khan Khoso getirildi.

Khoso'nun ayrılıkçı akımların güçlü olduğu Belucistan kökenli olması dikkati çekiyor.

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