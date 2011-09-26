-Pervari'e 19 gözaltı SİİRT (A.A) - 26.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na önceki gün düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Alınan bilgiye göre, Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen ve 6 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk köyünde oturan ve saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Öte yandan etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Irak uyruklu olduğu öğrenildi. Teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyonlar da sürüyor. Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na önceki gün düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alınmıştı.