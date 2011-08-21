Pervari'deki saldırıda teröristler böyle püskürtüldü!

T24 - Siirt’in Pervari İlçesi’nde 18 Ağustos’ta PKK’lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na düzenlediği saldırı ilçedeki mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde teröristlere güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi sonrası çıkan çatışma ve teröristlerin püskürtülmesi yer alıyor.





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Mobese kamerasında saatler 20.20’yi gösterdiğinde 2 kişinin akşam karanlığında sokakta sohbet ederek yürüdüğü görülüyor. Bu kişiler parkeden bir arabanın yanına geldiğinde ve saatler 20.21’i gösterirken silah atışı başlıyor. Bu kişilerin hemen sol taraftaki sokağa girmesiyle birlikte teröristlerin roketatar atışı başlıyor ve toz bulutu yükseliyor, uzun namlulu silahlarla atış yoğunlaşıyor. Mermilerin isabet etitği sağ ve sol taraftaki binalırın duvarlardan tuğla ve beton parçaları düşüyor.



Park halindeki otomobilin arka tarafı roket atışıyla havalanıp düşüyor. Sokakta beliren bir köpek ve iki buzağı silah sesleri arasında koşup ara sokakta kayboluyor.





Pervari Emniyet Müdürlüğü ön cephedeki mobese kamerasında kaydedilen görüntülerde ise saldırı anı, ateş edilmesi çok daha net belli oluyor. Görüntülerde çatışma devam ederken bir askeri araç, emniyet müdürlüğünün önüne geliyor, inen askerler yoğun ateş altında sağdaki sokağa girerek, teröristlerin karakola sızmasını engellemek için önlem alıyor.



Emniyet Müdürlüğü ön girişte bulunan güvenlik kamerasında ise silahlı polislerin merdivenlerde olduğu sırada, teröristlerin yaylım ateşi açması net olarak görülüyor. Hemen siper alan güvenlik güçleri, anında ateşle karşılık veriyor. Saatler 20.25’i gösterirken Emniyet Müdürlüğü giriş kapısına roketatar mermisi isabet edince toz bulutu kalkıyor.



Çatışmada üzerlerinde asker kamuflajı bulunan 2 PKK’lı ölürken, teröristler arkadaşlarının cesetlerinin altına bomba yerleştirerek tuzaklama yapıp kaçıyor.





Siirt’ten gelen bomba uzmanı ekipler tarafından cesetlere tuzaklanan bombalar imha edildikten sonra teröristlerin cesetleri kaldırılıyor.





