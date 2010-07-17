-PERVARİ'DE YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR SİİRT (A.A) - 17.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca emniyet amirliği ve askeri birliğe düzenlenen saldırıda yaralanan 5 polis ile 3 askerin tedavisi sürüyor. Siirt Valiliğinin yazılı açıklamasında, dün saat 21.05'de ilçe genelinde elektrik akımının kesilmesi sonrasında, sayısı tespit edilemeyen teröristlerce Pervari Emniyet Amirliği hizmet binası ve lojmanlarına yönelik 2 roketli saldırı yapıldığı ve ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Pervari Emniyet Amirliği görevlilerince saldırıya anında ateşle karşılık verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çatışma saat 21.55'e kadar aralıksız olarak devam etmiş, bu saatten sonra ise yer yer değişik noktalardan taciz atışları devam etmiştir. Açılan ilk ateş ve roketatarlı saldırı sonrası Pervari İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Kemal Karakaş ve İsrafil Çakır, Siirt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdülkadir Altun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici görevle gelen polis memuru Arif Zengin ile Pervari İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı görevli erler Ramazan Aydemir, Soner Gördü ve Uğur Karamazı hafif, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici görevle gelen polis memuru Veysel Doğru ise ağır yaralanmıştır. Yaralı güvenlik görevlileri Pervari Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle il merkezine getirilerek, Siirt Asker Hastanesi ve Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.''