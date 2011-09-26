Pervari'de şehit olan 6 asker toprağa verildi

T24 - Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Belenoluk Jandarma Karakolu’na PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker bugün toprağa verildi.



İzmir’de Jandarma er Önder Turgay'ın cenaze töreninde cami önüne gelen ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atan gruba seslenen şehit yakınları, “İyilik yapmak istiyorsanız dua edin lütfen” diyerek grubu susturdu.



Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak askeri top arabasına konuldu ve cenaze protokol tarafından selamlandı.



Bu sırada cami önünde toplanan ve Türk bayrakları açan grubun “PKK Meclis'te yurtseverler hapiste” sloganına tepki gösteren şehit yakınları “Vatan hainleri sizsiniz” diye bağırdı.



Bir şehit yakını da “Taşkınlık yapmayın, bu parti meselesi değil. Başbakan'a da Selahattin Demirtaş'a da sesleniyorum, gelsinler gencimi geri versinler” dedi.



Şehit yakınları, çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, polisler de slogan atan grubu uzaklaştırdı. Şehit erin cenaze Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

KONYA - 'Komutanlara söyleyin öldürtmesinler'



Jandarma Er Halil İbrahim Türkmen'in cenazesine 10 bin kişi katıldı. Şehit askerin kız kardeşi 'Komutanlara söyleyin askerleri öldürtmesinler' dedi.



Evin önünde duran ambulansa binen anne Fadime Türkmen, nişanlısı Kezban Göktaş ve kardeşleri 10 yaşındaki Nermin ve 19 yaşındaki Merve Türkmen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kardeşi Nermin’in "Ağabeyimi böyle al bayraklara mı sarıp gönderecektiniz’ diyerek ağlaması, görenleri duygulandırdı. Fenalaşan anne Fadime ile kız kardeşi Merve’ye sağlık görevlileri müdahale etti.



Vali Aydın Nezin Doğan, baş sağlığı dilemek üzere Türkmen ailesi’nin yanına gitti. Bu sırada şehidin kız kardeşi Nermin Türkmen, Vali Doğan’a ”Bunlar hep askerleri öldürüyorlar. Komutanlara söyleyin askerleri öldürtmesinler’ diyerek gözyaşı döktü. Tören sırasında Türk Bayrağı’na sarılı tabuta sarılan küçük kız kardeş Merve Türkmen de "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun’ diyerek ağladı. Küçük kız, yakınları tarafından teselli edildi.

SİNOP – Ağabeyleri fenalık geçirdi



Terhisine 70 gün kala şehit olan er Ömer Dursun’un cenazesi, Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra 5 bin kişinin katıldığı kortej eşliğinde Merkez Caddesi’ndeki Otogar alanına getirildi.



Tören alanında şehit askerin annesi 62 yaşındaki Gülizar Dursun oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit ağabeyleri 23 yaşındaki Bayram ve 24 yaşındaki Vural Dursun tören sırasında fenalık geçirdi. İki ağabeye 112 acil servis ekipleri alanda müdahale etti. Bayram ve Vural Dursun, tören süresince güçlükle ayakta durabildi.

ANTALYA – ‘Ağlamayacağım'



Tören öncesi şehit Adem Yörük'ün babası İlyas Yörük, annesi Meryem Yörük, kardeşi Mükerrem Yörük ve nişanlısı Özlem Karadağ'ın güçlükle ayakta durabildikleri görüldü. Oğlunun tabutuna sarılan baba İlyas Yörük, ağlamayacağını söyledi.



Saygı duruşu ile başlayan törende şehit Adem Yörük'ün özgeçmişi okundu. Cenaze namazı Antalya İl Müftüsü Mahmut Yeleser tarafından kıldırıldı.



Cenaze namazından sonra şehit Adem Yörük'ün tabutu bir süre askerler tarafından taşındıktan sonra vatandaşların omuzlarında Küçükköy Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, dualar eşliğinde toprağa verildi.

İZMİR - 'Her şey yarım kaldı'



Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat ile jandarma er Önder Turgay'ın cenazeleri İzmir'de toprağa verildi.



Şehit Başçavuş Canbulat'ın cenazesi, Bayındır Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej eşliğinde Zeytinova beldesine getirildi. Şehidin 13 yaşındaki kızı Beyza da cenaze aracında yer aldı.



Zeytinova Merkez Camisi'ndeki törende gözyaşı döken şehidin eşi Özlem Canbulat, kızı Beyza, kardeşleri Mustafa Canbulat ve Emine Dinçer, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 1,5 yaşındaki Berna da babasının cenaze törenini aile yakınlarının kucağında izledi.



Tabutun başında “her şey yarım kaldı” diyerek ağlayan Mustafa Canbulat'ın, emekli olduktan sonra ağabeyi ile iş kurmaya hazırlandığı öğrenildi.



(ntvmsnbc)



