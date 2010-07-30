-PERVARİ'DE MAYIN PATLAMASI SİİRT (A.A) - 30.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı. Pervari ilçesine bağlı Okçular köyünde yol kontrolü yapan askerlerin geçtiği sırada terör örgütü PKK üyelerince daha önceden yola döşenen uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Patlamada 3 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Siirt Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Vali Musa Çolak, yaptığı açıklamada, askerlerin durumunun çok iyi olduğunu belirterek, ''Yaraları zaten çok hafif. Daha çok çizik olarak adlandırılabilecek yaralardır. Tedavileri yapıldı'' dedi. Bölgede operasyon sürüyor.