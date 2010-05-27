Pervari'de askeri araca saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

T24 - Siirt'in Pervari ilçe merkezinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 jandarma er şehit oldu, 1 er yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 21.00 sıralarında ilçe merkezinde devriye görevi yapan bir askeri araca kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda, 1 jandarma er şehit oldu, 1 jandarma er yaralandı.



Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.





Erdoğan'dan başsağlığı telgrafı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda bir askerin şehit olması bir askerin de yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a bir başsağlığı telgrafı gönderdi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Orgeneral Başbuğ'a gönderdiği telgrafta, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yaralı asker için acil şifa dileğinde bulundu.



