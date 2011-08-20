-Pervari'de 11 kişi tutuksuz yargılanacak SİİRT (A.A) - 20.08.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pervari Emniyet Amirliği ve Jandarma Komando Birliğine silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi savcılıktaki sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca önceki akşam Pervari Emniyet Amirliği ve Jandarma Komando Birliğine roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirilmiş, olayda 3 vatandaş ise hafif şekilde yaralanmıştı.